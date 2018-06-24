Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Самым популярным местом для покупки памятных подарков стала набережная канала Грибоедова у Спаса-на-Крови, которая находится недалеко от фан-зоны. В ассортименте лавок, помимо привычных матрешек, меховых шапок и янтарных бус, появилась всевозможная футбольная атрибутика — флаги обычные за 400 рублей, флаги дизайнерские за 2000, шарфы и прочее. Эксклюзив дороже, его чаще покупают иранцы, египтяне прижимистые и не могут не поторговаться, а вот не торгуются вообще американцы и англичане.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильцы примеряют русские шапки

«Самые заинтересованные, конечно, латиноамериканцы, им это нравится — потому что немножко разные континенты, по сравнению с Россией для них это, конечно, экзотика», — поделилась продавец матрешек.

Меховые шапки тоже вызывают интерес: есть и натуральный мех, и синтетика (болельщики предпочитают их), и кокошники с «жемчугами», и ушанки в цветах российского флага, и военные фуражки и пилотки с советской символикой.

Берут много: нередко торговцы сообщали, что выручка у них вдвое выше обычной. Впрочем, бывают и исключения, — киоск с бронзовыми медведями, зайцами и колокольчиками вниманием не пользуется, там выручка сократилась вдвое: такие вещи интересны не фанатам, а обычным российским туристам, которых сейчас крайне мало — отели забиты.

Цены тоже есть на разный кошелек. Матрешку можно найти и попроще, и за 8000, и за 54 000, а при желании и за 85 000. И покупатель находится.

Читайте подробности, смотрите фоторепортаж: Матрёшка по цене авто: лавочники Петербурга процветают во время мундиаля

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