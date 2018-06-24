Москва, 24 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном сегодня, 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что обстановка в зонах деэскалации в Сирии оцениваться как стабильная. Российская часть совместной российско-турецкой комиссии, которая рассматривает вопросы, связанные с фактами нарушения режима прекращения огня в САР, зафиксированы два случая стрельбы. Первый — в провинции Алеппо, второй — в провинции Латакия.

При этом турецкая часть комиссии случаев стрельбы в своей зоне ответственности не зафиксировала.

За прошедшие сутки никакие гуманитарные акции не проводились. Новых соглашений о присоединении той или иной группировки к режу прекращения огня не подписывалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно об атаке боевиков из террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийской правительственной армии на юго-западе Сирии.

Также известно, что турецкие войска в Сирии готовятся занять город Манбидж, который пока ещё контролируют курдские силы. Анкара утверждает, что достигла договорённостей с американскими властями и выводе курдских сил из Манбиджа, но точные сроки не называются.