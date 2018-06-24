Балашиха, Московская область, 24 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Выпускники Балашихи собрались в ночь с 23 на 24 июня перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина, чтобы проститься со школой. В 2018 году праздник собрал 2 тыс. детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белые шары отпущены в небо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятная фотография выпускников 2018 с главой города Балашихи Сергеем Юровым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный вечер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники Балашихи

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников с окончанием школы, и выразил пожелание, чтобы дальнейшую профессиональную жизнь они связали с родным городом. Ученикам, успешно проявившим себя за годы учёбы, торжественно вручили золотые медали. К поздравлениям школьников также присоединился депутат Московской областной думы Тарас Ефимов («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поздравление выпускников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники спускаются со сцены на красную дорожку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальные флешмоб выпускников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальные флешмоб выпускников

На праздничном концерте для выпускников выступила певица Клава Коко и исполнитель Миша Марвин. В организованном на площади танцевальном флешмобе к школьникам присоединились местные танцевальные коллективы. После традиционного выпускного вальса, в небо выпустили белые шары. Торжество закончилось праздничным салютом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Миша Марвин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Песни выпускников с известными артистами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Салют и зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Салют на площади

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для выпускников Подмосковья впервые организовали общий бал. 24 июня школьников встречали в парке «Патриот» в Алабино на едином выпускном балу.