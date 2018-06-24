Балашиха, Московская область, 24 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Выпускники Балашихи собрались в ночь с 23 на 24 июня перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина, чтобы проститься со школой. В 2018 году праздник собрал 2 тыс. детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Белые шары отпущены в небо
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятная фотография выпускников 2018 с главой города Балашихи Сергеем Юровым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Праздничный вечер
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выпускники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выпускники Балашихи

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников с окончанием школы, и выразил пожелание, чтобы дальнейшую профессиональную жизнь они связали с родным городом. Ученикам, успешно проявившим себя за годы учёбы, торжественно вручили золотые медали. К поздравлениям школьников также присоединился депутат Московской областной думы Тарас Ефимов («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поздравление выпускников
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выпускники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выпускники спускаются со сцены на красную дорожку
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Танцевальные флешмоб выпускников
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Танцевальные флешмоб выпускников

На праздничном концерте для выпускников выступила певица Клава Коко и исполнитель Миша Марвин. В организованном на площади танцевальном флешмобе к школьникам присоединились местные танцевальные коллективы. После традиционного выпускного вальса, в небо выпустили белые шары. Торжество закончилось праздничным салютом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Миша Марвин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Песни выпускников с известными артистами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Салют и зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Салют на площади

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для выпускников Подмосковья впервые организовали общий бал. 24 июня школьников встречали в парке «Патриот» в Алабино на едином выпускном балу.