Выпускники Балашихи простились со школой танцевальным флешмобом
Балашиха, Московская область, 24 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Выпускники Балашихи собрались в ночь с 23 на 24 июня перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина, чтобы проститься со школой. В 2018 году праздник собрал 2 тыс. детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников с окончанием школы, и выразил пожелание, чтобы дальнейшую профессиональную жизнь они связали с родным городом. Ученикам, успешно проявившим себя за годы учёбы, торжественно вручили золотые медали. К поздравлениям школьников также присоединился депутат Московской областной думы Тарас Ефимов («Единая Россия»).
На праздничном концерте для выпускников выступила певица Клава Коко и исполнитель Миша Марвин. В организованном на площади танцевальном флешмобе к школьникам присоединились местные танцевальные коллективы. После традиционного выпускного вальса, в небо выпустили белые шары. Торжество закончилось праздничным салютом.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для выпускников Подмосковья впервые организовали общий бал. 24 июня школьников встречали в парке «Патриот» в Алабино на едином выпускном балу.