Пекин, 24 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. На мероприятии выступил лидер КНР Си Цзиньпин, призвавший китайских дипломатов строго следовать партийным установкам на великодержавность социализма с китайской спецификой. «Необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю обстановку, рассматривать в качестве основной линии возрождение нации и стимулирование прогресса человечества, продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества», — подчеркнул Си Цзиньпин.

News.cn Си Цзиньпин на центральном совещании по международной политике. Пекин

В центр приоритетов китайской дипломатии лидер КНР поставил защиту государственного суверенитета, безопасности граждан и интересов развития. Отдельно было указано на необходимость создания «более совершенной сети глобальных партнерских отношений».

Очерчивая задачи на среднюю и долгосрочную перспективу, лидер КНР подтвердил планы строительства к 2021 году, к столетнему юбилею КПК, общества среднего достатка.