Москва, 24 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Английский певец Робби Уильямс извинился за то, что, во время церемонии открытия чемпионата мира — 2018, приблизившись к одной из камер, показал средний палец, сообщает 24 июня Афинско-македонское агентство новостей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робби Уильямс на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

По словам музыканта, во время мероприятия он находился под давлением, в результате чего и дошел до такого жеста, подчеркивая, что протеста в нем не было. Проще говоря, как он объяснил, такой путь он выбрал, чтобы снять стресс.

«Проблема в том, что я не могу доверять себе. Никогда не знаю, что я сделаю. В некоторых случаях вообще ничего не проходит через мое сознание. Там есть разрыв, и если что-то случается, то пять минут спустя я удивляюсь тому, что сделал», — сообщил Уильямс.

«Мой план был петь без малейших ошибок, а я был в тот самый момент расстроен. Пять минут спустя я подумал — а правда ли я это сделал, и ответ был — да», — добавил он.

Напомним, церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу прошли в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. На церемонии выступили британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и знаменитый бразильский футболист Роналдо. Кроме того, речи произнесли президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.