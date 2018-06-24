Москва, 24 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года завершится сегодня, 24 июня, тремя матчами.

(сс) Marco Verch Чемпионат мира по футболу в России

В Нижнем Новгороде состоится матч между сборной Англии и сборной Панамы.

В Казани на поле сойдутся сборные Польши и Колумбии.

В Екатеринбурге японцы сыграют против сенегальцев.

Матч Англия — Панама обещает быть интересным. Дело в том, что англичанам для уверенного выхода из группы необходимо догнать сборную Бельгии и разыграть с ней первое место в группе. Для этого сборной Англии необходимы три очка.

Ранее англичане одержали довольно неуверенную победу над сборной Туниса (2:1) благодаря мячу Гарри Кейна. Пана начала турнир с поражения от Бельгии (0:3), но сбрасывать со счетов эту команду не следует, так как она показала очень хорошие результаты в отборочном турнире и даже смогла выбить с чемпионата сборную США. После поражение от Бельгии Панама будет сражаться особо яростно.

Польша и Колумбия проиграли свои первые матчи на групповом этапе ЧМ. Соответственно проигравший в сегодняшнем матче потеряет шансы на выход из группы.

В матче Сенегал — Япония может определиться победитель группы Н. Обе команды имеют свои сильные стороны. Сборная Японии в свое время два раза выходила в плей-офф (2002 и 2010 годы). Сенегал только второй раз участвует в чемпионате мира по футболу, но в 2002 году сборная этой африканской страны добралась до четвертьфинала.