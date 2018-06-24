Барнаул, 24 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Один из участников Рождественских чтений Алексей Ушаков стал свидетелем того, как в Косихе формировался разрушительный ураган, принёсший немало бедствий Барнаулу, в Центральном районе которого введён режим ЧС. На своей странице в Facebook доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования написал, что находился в самом эпицентре зарождающегося шторма.

Цитата со страницы Алексея Ушакова в соцсетях Ураган. Жители Алтайского края снимали необычное явление

Цитата со страницы Алексея Ушакова в соцсетях Ураган. Жители Алтайского края снимали необычное явление

«Я был в самом эпицентре, и все это видел. Мало того в самом начале были очень красивые эффекты, в преддверии катастрофы. Когда люди стояли и не понимали что происходит: когда исчез свет, но осталась красивая и странная подсветка и когда вдруг появился странный туман. Я сначала подумал что это мелкий дождь, но это было что-то другое. Возможно пыль в сумме с серо-огненной подсветкой. Но пыль была при полном штиле. А в полукилометре деревья бесились. Там был очень сильный ветер. И люди стояли смотрели, некоторые фотографировались», — повествует Алексей Ушаков.

Что потом стало с такими наблюдателями он увидел на примере жителей Барнаула, которых встретил уже при движении по городу.

«Они не бежали, а просто понуро шли, насквозь мокрые. Когда приехал домой и вошел в подъезд (домофон не работал), то споткнулся о что-то (в подъезде не горел свет). Это на ступеньках съежившись сидели подростки. Насквозь мокрые. Когда ехал через город видел как по нему били молнии, и дважды увернулся от падающих деревьев», — отмечает Алексей Ушаков.

В заключение он сделал вывод, что это был один из самых футуристических и аркадных моментов, увиденных им за последние два года.

Любопытны и самые первые слова, написанные Алексеем об увиденном:

«И день стал ночью. Небеса разверзлись и обрушили на землю потоки воды. И ветер гнул деревья к земле, их кроны ломались на куски. И молнии били в землю, погас во всем городе свет. И люди уже не бежали, а спотыкаясь брели, в потоках воды. А у меня села батарея смартфона, и я ничего не смог записать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураган с градом и грозами накрыли Барнаул и прилегающие к нему районы накануне вечером, 23 июня. После первых же разрядов молнии у многих горожан погас свет, из строя вышли несколько электрических подстанций, произошли аварии на водоканале. Только одних поваленных деревьев насчитали около 100. К сожалению, не обошлось и без серьёзных ЧП. Погиб крановщик — строительный кран упал прямо на проезжую часть. Также сотрудникам ГУ МЧС по Алтайскому краю пришлось оказывать помощь пассажирам прогулочного катера, которых гроза смерч застал на Оби.