Краснодар, 24 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Всю простоту футбола объяснил в своем твиттере известный английский футболист, обладатель Кубка Англии Гари Линекер.

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж Владимир Дахно. 1970. СССР Немецкие рыцари играют в футбол

«Футбол — это простая игра. 22 мужчины гоняют мяч 82 минуты, потом немцы выбирают игрока, который покинет поле. Затем 21 мужчина гоняют мяч в течение 13 минут, и в конце концов немцы каким-то чертовским образом побеждают», — написал он.

Отметим, после вчерашней игры Германия-Швеция Линекер, очевидно, развил свою ставшую легендарной максиму, что футбол — это игра, в которой 22 парня 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы.