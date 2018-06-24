Астрахань, 24 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Над всеми крупнейшими городами Российской Федерации создано сплошное радиолокационное поле, которое предназначено для раннего обнаружения любых низколетящих целей, в том числе малой величины. Об этом накануне, 23 июня, заявил журналистам начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации генерал-майор Андрей Кобан.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», — сказал генерал Кобан.

Он пояснил, что поле этого необходимо для раннего обнаружения любых низколетящих целей, в том числе малого размера. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также Кобан отметил, что оснащённость радиотехнических войск ВКС России современными и перспективными вооружениями достигла уже 70%.

Командование ВКС сосредоточено на комплексном переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации, сообщил генерал.

«Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности», — отметил он.

Кроме того, Кобан рассказал, что приоритетной задачей РТВ ВКС на данный момент является создание единого радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне России. В Арктике уже развернута группировка РТВ и ведутся работы по совершенствованию её работы и наращиванию мощности.