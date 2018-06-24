Краснодар, 24 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Настоящим триллером назвал игру своих подопечных с командой Швеции тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, сообщает 24 июня AMNA.

(сс) RonnyK Германия победила

«Как только мы забили первый гол, мы получили превосходство. И сказали, что должны делать быстрые передачи, покрывать собой все поле, чтобы утомить шведов и открыть для себя пространство — что мы и сделали», — сказал Лёв.

Тренер отметил, конечно, и две чистых нереализованных возможности для гола, но подчеркнул:

«Что я высоко ценю — это то, что мы никогда не теряли командного духа. Мы никогда не теряли надежду, что вернемся в игру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вчерашнем матче против шведов немецкая сборная буквально вырвала у своих противников победу, сперва отыграв один пропущенный мяч, а затем, за мгновения до конца встречи, отправив в ворота Швеции и второй.