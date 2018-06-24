Москва, 24 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников школ, которая прошла в Кремле накануне, 23 июня. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба президента.

Глеб Барабанщиков. Выпускники. В добрый путь. 1945

В телеграмме сказано, что Путин рад приветствовать выпускников школ на торжественном мероприятии «Выпускник — 2018», которое состоялось в Кремле.

«Окончание школы — важное событие для каждого молодого человека. Отзвенел последний звонок, закончились экзамены, и перед вами стоят новые, большие цели, выбор жизненного, профессионального пути», — подчеркнул президент.

Российский лидер уверен, что вчерашние ученики с теплыми чувствами будут вспоминать свои школьные годы, своих школьных друзей и любимых учителей, которые смогли их многому научить и всегда поддерживали в трудную минуту.

Президент пожелал всем выпускникам осуществления намеченных планов, а также наиболее полной реализации их талантов и возможностей.

«Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача. В добрый час!» — сказано в телеграмме президента России.

Напомним, что также накануне в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников школ «Алые паруса».