Львов, Украина, 24 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Лагерь цыган на окраине Львова был атакован группой неизвестных. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба управления национальной полиции Украины во Львовской области.

Винсент Ван Гог. Цыганские караваны в районе Орли. 1888

По данным полиции, вечером 23 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что группа неизвестных в масках атаковала лагерь цыган, расположенный в лесном массиве на окраине Львова.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли прекратить нападение и задержали семь человек.

Было установлено, что в результате нападения погиб один человек. Ещё четверо получили ранения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что члены украинской нацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже неоднократно совершали нападения на цыган на территории Украины.