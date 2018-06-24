Москва, 24 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Пользователи американской социальной сети Facebook раскритиковали украинскую национальную акционерную компанию «Нафтогаз» за неудачную попытку пошутить над передвижениями судна Pioneering Spirit, которое осуществляет прокладку трубопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Цитата из м/ф «Миньоны». реж. Кайл Балда, Пьер Коффан. 2015. США Сами пошутили, сами посмеялись

Ранее на официальной странице НАК «Нафтогаз» в Facebook появилось сообщение с претензией на юмор, касающееся самого большого в мире корабля для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit. Согласно данным ряда сайтов, отслеживающих передвижение кораблей в мировом океане, Pioneering Spirit отправилось из Турции в Нидерланды, а спустя несколько дней вернулось назад.

Сообщение «Нафтогаза» сопровождалось следующей цитатой:

— Заверните пятнадцать упаковок того печенья.

— Конечно, сэр. Вам далеко везти?

— Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять.

«Русские, однако, широкой души люди», — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось».

В чём именно был юмор «Нафтогаза», не поняли, наверное, даже в самой компании.

Пользователи Facebook напомнили «Нафтогазу», что Pioneering Spirit сейчас занимается прокладкой второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Некоторые предположили, что сообщение «Нафтогаза» свидетельствует о «смертельных конвульсиях» этой компании.

Другие отметили, что украинским гражданам от шуток «Нафтогаза» теплее зимой не станет.