Лондон, 24 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Власти Великобритании предпринимают меры по усилению мер безопасности в королевстве в связи с предстоящим рабочим визитом президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 24 июня, пишет The Daily Mail.

(сс) bobaliciouslondon Полиция Лондона

Напомним, визит Трампа в Соединённое королевства запланирован на июль 2018 года. Известно, что 11−12 июля в Брюсселе пройдёт саммит лидеров стран — участниц военного блока НАТО. Сразу после окончания саммита Трамп совершит рабочую поездку в Великобританию.

Ожидается, что в ходе этой поездке Трамп получит аудиенцию у королевы Елизаветы II.

Британские власти готовятся к значительному усилению мер безопасности, так как визит Трампа с большой долей вероятности будет сопровождаться многочисленными акциями протеста.

Протесты будут касаться противоречивой политики Трампа в отношении мигрантов, которых в Соединённом королевстве довольно много. Напомним, что Трамп занимает жесткую позицию по вопросу нелегальной миграции. Так, американские власти ввели практику разделения детей мигрантов от их родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Это решение встретило жесткую критику со стороны европейских союзников США, в том числе Великобритании.

Стоит отметить, что официальный государственный визит Трампа в Великобританию был запланирован ещё несколько месяцев назад, но так и не состоялся из-за существующих разногласий между Лондоном и Вашингтоном. В итоге была достигнута договорённость, что визит будет рабочим.