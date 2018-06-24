Екатеринбург, 24 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Национальная футбольная сборная Сенегала во время тренировки на стадионе «Екатеринбург Арена» устроила танец. Об этом сегодня, 24 июня, сообщают местные СМИ.

Fsfoot.sn Футболисты сборной Сенегала

Тренировка сборной Сенегала состоялся 23 июня. Часть тренировки была открытой и за не могли наблюдать зрители. После небольшой разминки футболисты сборной Сенегала решили станцевать народный танец и тем самым поднять себе настроение и боевой дух.

Напомним, что сегодня сборная Сенегала сыграет матч группового этапа чемпионата мира против сборной Японии.

Игра начнётся в 18:00 по московскому времени на «Екатеринбург Арене».