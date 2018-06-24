Мадрид, 24 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Издательство Football Espana сообщает:

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

К 27-летнему мощному опорному полузащитнику «Челси» и национальной сборной Франции Н’Голо Канте повышенный интерес проявляет руководство мадридского «Реала». Клуб уже давно следит за игроком и намерен его выкупить в это трансферное окно.

Одним из мотиваторов этой сделки может послужить желание хорвата Матео Ковачича покинуть «королевсктй» клуб.

В прошедшем сезоне француз провел 34 матча в Английской Премьер-лиге, забил 1 гол отдал 1 голевую передачу, заработал лишь 3 жёлтые карточки при невероятном количестве успешных отборов (89). Также игрок выходил на поле 14 раз во всех остальных турнирах и отметился лишь 1 ассистом.

Данные игрока:

Рост: 169 см

Вес: 68 кг

Сильные стороны: опека и отбор, работоспособность, природные и физические данные, сила, выбор позиции, агрессивность, стабильность.

Слабые стороны: техника и дриблинг, скоростные качества, исполнение стандартов, верховые единоборства, дальние удары.