Киев, 24 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Юрий Бойко — депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционного блока» — считает, что Киеву стоит пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. Он отмечает, что повышение цен на газ приведет к социальному взрыву в стране.

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Бойко добавил, что МВФ не ведёт диалог с Киевом, а «лишь диктует условия». При этом он считает, что властям Украины необходимо заняться развитием экономики и проводить политику, которая отвечает интересам граждан.

«Все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния», — передает его слова пресс-служба партии.

Также отмечается, что украинский народ «уже по уши в долгах», а очередной кредит «всё равно будет разворован». В мае Бойко заявил, что украинская власть должна начать прямые переговоры с Россией:

«Миллионы граждан Украины сегодня на заработках в РФ. Мы должны защищать их интересы. Для этого необходимо нормализовать дипломатические отношения между нашими странами».