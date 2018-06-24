Атырау, Казахстан, 24 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Новосибирску в Анталью, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту казахстанского города Атырау. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает комитет гражданской авиации министерства развития Казахстана.

(сс) airlines470 Самолет авиакомпании Pegasus

По данным комитета, в 10:03 по местному времени (8:03 по московскому времени) от пассажирского самолета Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявшего рейс Новосибирск — Анталья, поступило сообщение об отказе одного из двигателей.

Экипаж самолёта принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Атырау.

В 10:20 по местному времени (8:20 мск) воздушное судно совершило успешную посадку. На борту самолёта находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Причины неполадок в двигателей выясняются.