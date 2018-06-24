Афины , 24 июня, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В Греции военные задержали водителя, который на своем транспортном средстве въехал в защитное заграждение базы военно-воздушных сил страны в афинском районе Татой. Об этом 23 июня сообщает Militaire со ссылкой на заявление начальника штаба базы ВВС Греции.

(сс) NettoFigueiredo Разбитая машина

Частный автомобиль протаранил защитное заграждение базы греческих ВВС. Военные среагировали оперативно, задержали водителя и вызвали полицию. Насколько пострадал водитель автомобиля не уточняется.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Мотив водителя пока не известен.

Напомним, что в последнее время участились случаи использования автомобилей для совершения террористических актов, в том числе в европейских странах.