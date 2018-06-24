Красноярск, 24 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. По подозрению в убийстве 9-летнего мальчика в селе Лопатино Красноярского края задержан подросток, передает региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.

(сс) Wokandapix Подросток

Тело мальчика нашли 23 июня со следами насильственной смерти.

В сообщении отмечается, что 22 июня мальчик встретился с 16-летним знакомым. Со слов подростка, в ходе общения ребенок обозвал его обидными словами. Когда они вышли на окраину деревни, молодой человек несколько раз ударил ребенка, после чего скрылся.

Предполагаемый убийца задержан. Он частично признал вину.