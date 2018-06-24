Триполи, 24 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Трое турецких граждан, которые были похищены в 2017 году в Ливии, отпущены на свободу. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

(сс) NeuPaddy Свобода

Речь идёт о Османе Эмре Йайкине, Тургуле Джан Калубаглы и Сертаче Каране, которые были похищены неизвестными 3 ноября 2017 года в городе Убари на юго-западе Ливии в пустыне Сахара.

Эти турецкие граждане являются сотрудниками компании Anka Technic, которая ведет строительство электростанции в Убари. Вместе с ними был также захвачен германский инженер из фирмы Siemens. О его судьбе пока ничего не известно.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что передал информацию об освобождении трёх турецких граждан их родственника. Вскоре освобождённые должны вернуться в Турцию.