Анкара, 24 июня, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В Турции сегодня, 24 июня, открылись избирательные участки на досрочных президентских и парламентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Избирательные участки будут открыты с 8:00 по московскому времени до 17:00. Правом голоса в Турции обладают порядка 56 млн человек.

За пост президента Турции, который после выборов станет ключевым в стране, ведут борьбу шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Собственно, Эрдоган является бесспорным фаворитом.

За места в парламенте Турции борются восемь политических партий, в том числе и правящая Партия справедливости и развития. В парламентской борьбе всё не так однозначно, и ранее Эрдоган не исключал варианта, что его ПСР по итогам выборов должна будет сформировать коалицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с предложением провести досрочные президентские и парламентские выборы выступил президент Эрдоган, по словам которого, они нужны для скорейшего перехода на президентскую систему правления. Соответствующий законопроект был недавно одобрен турецким парламентом.

Согласно новой Конституции, принятой на референдуме в 2017 году, после выборов Турция из парламентской республики станет президентской. Также по новой Конституции парламентские и президентские выборы проводятся одновременно.