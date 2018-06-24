«ПСЖ» выставил ценник за Марко Верратти
Париж, 24 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Как сообщает газета Football italy, «Пари-Сен Жермен» выставил 25-летнего опорного полузащитника сборной Италии Марко Верратти на трансфер и повесил на него ценник в диапазоне €60 — €80 млн.
Ранее сообщалось, что парижский клуб намерен выкупить контракт хавбэка сборной Франции и «Челси» Нголо Канте. Также скауты следили за игрой Сергея Милинковича-Савича, которого руководство «Лацио» не намерено продавать дешевле, чем за €110 млн.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Верратти составляет €70 млн.
В прошедшем сезоне Марко провел 22 матча в Лиге 1, в которых смог отметиться 3-мя голевыми передачами. Также в остальных турнирах хавбэк принял участие в 16-ти играх и смог отметиться 2-мя забитыми мячами в Лиге Чемпионов 2017/18.
Данные игрока:
Рост: 165 см
Вес: 60 кг
Сильные стороны: опека и отбор, выносливость, работоспособность, физические и природные данные, дальние удары, дальние передачи, дриблинг и техника.
Слабые стороны: верховые единоборства, скоростные качества, лидерские качества.