Париж, 24 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Как сообщает газета Football italy, «Пари-Сен Жермен» выставил 25-летнего опорного полузащитника сборной Италии Марко Верратти на трансфер и повесил на него ценник в диапазоне €60 — €80 млн.

(сс) Jean Francois Fournier Photographe Марко Верратти

Ранее сообщалось, что парижский клуб намерен выкупить контракт хавбэка сборной Франции и «Челси» Нголо Канте. Также скауты следили за игрой Сергея Милинковича-Савича, которого руководство «Лацио» не намерено продавать дешевле, чем за €110 млн.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Верратти составляет €70 млн.

В прошедшем сезоне Марко провел 22 матча в Лиге 1, в которых смог отметиться 3-мя голевыми передачами. Также в остальных турнирах хавбэк принял участие в 16-ти играх и смог отметиться 2-мя забитыми мячами в Лиге Чемпионов 2017/18.

Данные игрока:

Рост: 165 см

Вес: 60 кг

Сильные стороны: опека и отбор, выносливость, работоспособность, физические и природные данные, дальние удары, дальние передачи, дриблинг и техника.

Слабые стороны: верховые единоборства, скоростные качества, лидерские качества.