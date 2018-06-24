Лас-Вегас, США, 24 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики выполняют договорённости по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление Трамп сделал накануне, 23 июня, выступая в Лас-Вегасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

По словам Трампа, на протяжение «многих месяцев» Северная Корея не проводит ядерные и ракетные испытания. Он уверен, что КНДР осуществляет демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов.

«Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет… Всё это происходит шаг за шагом», — сказал Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялись первые в истории переговоры лидеров США и КНДР. Ким Чен Ын пообещал Трампу предпринять усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.