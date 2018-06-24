Сьюдад-Хуарес, Мексика, 24 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Во время трансляции матча национальной сборной Мексики по футболу против сборной Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес были убиты шесть человек. Об этом накануне, 23 июня, сообщает La Vanguardia.

(сс) chez sugi Разбитый телевизор

Установлено, что шестеро приятелей собрались в гараже перед телевизором, чтобы посмотреть матч сборной Мексики против сборной Южной Кореи. В какой-то момент в гараж ворвались неизвестные вооружённые люди и открыли огонь.

Полиция обнаружила на месте происшествия шесть трупов. Найти злоумышленников пока не удалось. Идёт расследование.

Стоит отметить, что криминогенная обстановка в Мексике очень плохая. В ряде регионов страны бесчинствуют банды, которые вступают в боестолкновения с силами правопорядка. Город Сьюдад-Хуарес, расположенный на границе с США, считается одним из самых опасных городов Мексики. Этот город буквально оккупирован различными бандами.

Так, в июне 2018 года там зарегистрировали 124 преднамеренных убийства, в мае — 116.