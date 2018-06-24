Барнаул, 24 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Поисковики нашли 8-летнюю девочку, пропавшую по время сильнейшего шторма, бушевавшего накануне вечером, 23 июня, в Барнауле. Предварительно установлено, что всё это время она находилась у своих знакомых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Копнина. Девочки 1960

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, ребенок здоров, в настоящее время его опрашивают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, незадолго до начала шторма 8-летний ребёнок отправился гулять во двор одного из домов по улице Панфиловцев в Барнауле. В поисках девочки самое активное участие приняли волонтёры отряда «Лиза Алерт».