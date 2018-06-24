Иркутск, 24 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) накануне ночью произошла трагедия. Невосполнимую потерю понесла городская пожрано-спасательная часть №56 — при исполнении служебного долга погиб начальник пожарного караула, капитан внутренней службы Максим Колягин.

ГУ МЧС по Иркутской области Начальник пожарного караула пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолье-Сибирского капитан внутренней службы Максим Колягин

Об обстоятельствах его гибели ГУ МЧС по Иркутской области сообщает следующее:

«Караул Колягина прошлой ночью выехал на тушение горящих гаражей, существовала угроза распространения огня на жилые дома. При подготовке аварийно-спасательных инструментов, которыми пожарные намеревались вскрыть металлические ворота гаража, в одном из боксов произошёл мощный взрыв (скорее всего, взорвался газовый баллон). Защитное обмундирование не спасло пожарного от гибели даже несмотря на значительное расстояние от очага взрыва».

По отзывам коллег и товарищей, Максим Калягин был опытным пожарным и ответственным сотрудником. В пожарной охране прослужил 14 лет. За это время Максим потушил сотни пожаров, спасая жизни людей, а пожарный караул под его руководством занимал призовые места на соревнованиях среди пожарных и спасателей.

Семье погибшего спасатели окажут всю необходимую помощь и поддержку.