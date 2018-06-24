Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня, прошел праздник выпускников «Алые паруса». В нём приняли участие более 45 тысяч выпускников школ из более чем 30 регионов Российской Федерации, а также шести зарубежных стран. В этом году праздник отметил уже полувековой юбилей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Открытие праздника состоялось в 22:00 23 июня с традиционного удара в рынду. Затем последовала музыкальная шоу-программа, ведущими которой были Иван Ургант и Дарья Александрова. В концертной программе принимали участие музыкальные коллективы и исполнители Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу и рэпер Баста.

Уже после полуночи в акватории Невы развернулось грандиозное мультимедийное шоу. Как и ранее кульминационным моментом шоу стало появление бригантины под алыми парусами. В роли корабля Александра Грина из повести «Алые паруса» выступил шведский парусник Tre Kronor.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева в интервью петербургскому «Пятому каналу» заявила, что праздник «Алые паруса» — это «символ надежды, мечта и цель».

«И, конечно, немного чудо», — сказала чиновница.

Она пожелала выпускникам школ веры в себя, сохранять человечность в любых ситуациях и всегда помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.

«Но самое главное — верить в цель и идти к ней. И, конечно, удачи», — сказала министр.