Барнаул, 24 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Последствия сильного урагана, произошедшего накануне в Барнауле и некоторых районах Алтайского края, ещё не устранены. Непогода нанесла настолько ощутимый урон городскому хозяйству Центрального района города, что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко распорядился ввести на этой территории режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

Напомним, грозовой шторм над Барнаулом бушевал вечером, 23 июня. Помимо десятков поваленных деревьев, обломанных сучьев и повреждённых ими автомобилей, сорванных рекламных конструкций и кровель домов, разряды молний отключили несколько подстанций. И по настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

«Сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Барнаульского водоканала — её затопило поверхностными ливневыми водами. Именно это послужило вынужденной причиной отключения от водоснабжения жителей центральной части города (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также поселка Южный и жилых домов в нагорной части Барнаула.

«Медицинские учреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевая клиническая больница, не будут отключены от водоснабжения. Водоканалом и другими службами города уже организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня», — пояснили в барнаульской мэрии.

Барнаул. ФМ, цитата из Телеграмм-канала Апокалипсис в Барнауле

Всего, по данным коммунальных служб, в Барнауле зафиксировано 92 случая падения деревьев. Дорожные службы города просят водителей быть внимательными при проезде перекрестков: в краевой столице не работает 14 светофоров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время шторма произошло несколько ЧП. Одно из них — исчезновение 8-летней девочки. Незадолго до шторма она вышла на прогулку из дома по улице Панфиловцев в Барнауле. Её поиски продолжаются уже более 12 часов.