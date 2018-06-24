Москва, 24 июня, 2018, 07:46 — ИА Регнум. 24 июня Москва и область окажутся под влиянием теплого сектора циклона и атмосферного фронта с юго-запада. Это обещает облачную погоду, кратковременные дожди, град и грозы, передают «Метеоновости».

Алексей Кондратьевич Саврасов. Перед грозой. 1880

Воздух в столице прогреется до +28 градусов, по области — +24…+27 градусов.

Ветер ожидается юго-западный 5−10 м/с, при грозе возможны усиления до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст.