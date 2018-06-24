Вашингтон, 24 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Власти США вернули в семьи нелегальных мигрантов 522 ребенка, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства, сообщает министерство внутренней безопасности США.

Эжен Каррьер. Мать и спящее дитя

Ожидается, что в ближайшие 24 часа с семьями воссоединятся еще 16 детей.

Известно, что задержанных родителей заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в спеццентры содержания, т.к. по американским законам они не могут быть арестованы.

В результате, с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния, чтобы оно позволяло задержанным за незаконное пересечение границы членам семей вместе находиться в местах предварительного заключения — до рассмотрения дела судом.