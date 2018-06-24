Вашингтон, 24 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Ресторатор Стефани Уилкинсон рассказала, по какой причине решила выгнать пресс-секретаря Белого дома США Сару Хакаби Сандерс из Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния).По ее мнению, Сандерс работает на «бесчеловечную» администрацию, при этом сама же пресс-секретарь публично защищала довольно «жестокие» решения президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Также отмечается, что в ресторане Red Hen работают несколько сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией, по их просьбе Вилкинсон и попросила Сандерс покинуть заведение. Дело в том, что Сандерс защищала намерение Трампа запретить трансгендерам служить в армии.23 июня Сандерс рассказала об инциденте в Twitter, заявив, что ее попросили уйти из-за того, что она работает на Трампа.