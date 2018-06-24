Барнаул, 24 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В Барнауле ведутся поиски 8-летней девочки. Накануне вечером, 23 июня, незадолго до шторма, она ушла гулять из дома, расположенного на улице Панфиловцев и до сих пор не вернулась. СУ СК РФ по Алтайскому краю известил о проведении следственно-оперативных мероприятий.

Константин Маковский. Дети бегущие от дождя. 1872

Следователи-криминалисты опрашивают родных и знакомых ребенка. Также розыск ведут волонтеры поисковой организации «Лизы Алерт». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 24 июня Барнаул и некоторые другие районы Алтайского края пережили сильнейший грозовой шторм, во время которого произошло несколько ЧП.