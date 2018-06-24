Барнаул, 24 июня, 2018, 06:35 — ИА Регнум. Грозовой шторм пережили жители нескольких районов Алтайского края. От шквалистого ветра и града, пришедших в регион накануне вечером, 23 июня, пострадали посевы огороды и теплицы местных жителей. В Барнауле отключились несколько электрических подстанций, падали деревья, ломались ветки, повреждены несколько автомобилей. В Центральном районе города упал строительный кран. Но, как отмечают специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это узконаправленное природное явление, которое невозможно было спрогнозировать в конкретном месте.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Спасение пассажиров прогулочного катера во время шторма

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Падение строительного крана во время шторма

Грозовой фронт сформировался в течение часа. Небо над городом стало свинцовым, а потом и вовсе стало темно, как ночью. После первых же вспышек колонии отключилось электричество. Тем временем на Оби проводилась спасательная операция: помощь потребовалась пассажирам прогулочного катера.

«Экипаж судна принял решение об экстренной остановке на противоположному берегу. Для эвакуации пассажиров и экипажа судна был направлен дополнительный транспорт. Пассажирам прогулочного катера обратившихся за медицинской помощью после проведения спасательной операции госпитализация не потребовалась», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

В настоящее время спасатели продолжают принимать звонки и сигналы от населения о фактах падениях слабо закреплённых конструкций, деревьев, электроснабжения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, электроснабжение восстановлено в полном объеме. Нарушений жизнедеятельности населения, объектов экономики и соцкультбыта не допущено. Всего в ликвидации последствий грозового шторма задействовано 445 человек, 164 единицы техники, из них от МЧС: 131 человек, 31 единица техники.