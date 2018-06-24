Лондон, 24 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поприветствовала принца Уильяма чересчур низким реверансом. Подобное замечено за Мэй не впервые, сообщает издание The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Очередной инцидент произошел в Ноттингемшире во время визита главы правительства в новый реабилитационный центр. Мэй присела перед членом королевской семьи, сильно согнув колени.

Отмечается, что такие поклоны не совсем соответствуют английскому этикету. Ранее Мэй так же приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.

«Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самое смешное (и самое неловкое), что я видел за последнее время», — написал в твиттере пользователь с ником iamamoum.

Другие комментаторы сравнили премьер-министра с жирафом, пришедшим на водопой, неуверенно стоящим на ногах жеребенком, а также с такими персонажами, как существо Голлум или эльф Добби.

Пользователь с ником nighthawk8888 признался, что ему стыдно быть британцем после такого реверанса Мэй.