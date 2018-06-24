Лондон, 24 июня, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Роман «Анна Каренина» Льва Толстого занят третью строчку в рейтинге 100 лучших романов по версии The Daily Telegraph.

Николай Ге. Портрет Льва Толстого. 1882

Авторы топ-100 заявляют, что обращали внимание на все жанры произведений. Первую строчку в рейтинге занял роман «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Эллиот, вторую — «Моби Дик» Германа Мелвилла. «Евгений Онегин» Александра Пушкина занял 88-е место в рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года журнал Forbes представил список наиболее популярных книг среди российских читателей.