Сургут, Югра, 24 июня, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Жительница Сургута погибла в свой день рождения в одном из ночных клубов города. На неё рухнула конструкция из плазменных телевизоров, сообщает СургутИнформТВ.

(сс) StockSnap Телевизор

Конструкция, на которой держались четыре «плазмы», ударила 36-летнюю женщину по голове. Травма оказалась смертельной — прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в одном из баров Нижневартовска произошел конфликт со стрельбой. Ранение получила 19-летняя девушка.

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