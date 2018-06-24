Лас-Вегас, США, 24 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «великим переговорщиком» на съезде Республиканской партии США в Лас-Вегасе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким, КНДР, США

Трамп отметил, что с лидером Северной Кореи у него сложились хорошие отношения, и назвал Ким Чен Ына умным.

«Он видит великое будущее для Северной Кореи», — добавил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении решить торговые споры с Китаем путем переговоров и добавил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие отношения.