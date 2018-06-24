Трамп: Ким Чен Ын — великий переговорщик
Лас-Вегас, США, 24 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «великим переговорщиком» на съезде Республиканской партии США в Лас-Вегасе.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Трамп vs Ким, КНДР, США
Трамп отметил, что с лидером Северной Кореи у него сложились хорошие отношения, и назвал Ким Чен Ына умным.
«Он видит великое будущее для Северной Кореи», — добавил президент США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении решить торговые споры с Китаем путем переговоров и добавил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие отношения.