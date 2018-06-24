Белград, 24 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. В центре Белграда прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Министерство обороны Российской Федерации Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова

Сообщается, что концерт был организован под открытым небом, вход на концерт был бесплатным. Организаторы концерта заявили, что концерт посетило около 15 тыс. человек вместо запланированных 10 тыс. Концерт также посетили официальные лица Сербии.

Напомним, Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова планирует после Сербии дать концерт в Болгарии. Ансамбль планирует выступить в Варне, Бургасе, Пловдиве и Софии.