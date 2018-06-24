Казань, 24 июня, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Девочка-подросток, серьезно пострадавшая при взрыве бытового газа в Заинске, доставлена вертолетом в Казань. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

У 13-летней школьницы — тяжелая травма головы. Девочку не перевозили в столицу региона, опасаясь ухудшения. В настоящее время ее состояние стабилизировалось.

Также в Казань доставлены бабушка и дедушка девочки, они получили обширные ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в пятиэтажном доме в Заинске произошел взрыв бытового газа, в результате чего одна из квартир разрушилась почти полностью. Пострадали десять человек, один из них скончался в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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