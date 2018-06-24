Мехико, 24 июня, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил национальную футбольную сборную за победу над Южной Кореей. Своими эмоциями мексиканский лидер поделился в микроблоге в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Мексиканская болельщица

«Браво, сборная Мексики! Какой уровень!» — говорится в сообщении Ньето.

Мексиканские футболисты будут «творить историю» на чемпионате мира, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Ростове-на-Дону мексиканцы победили футболистов из Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мундиаля. Теперь сборной Мексики предстоит встреча с командой Швеции 27 июня в Екатеринбурге.

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