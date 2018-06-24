Москва, 24 июня, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков избран председателем Партии перемен, созданной на базе партии «Гражданская инициатива», сообщает РБК.

Эжен Делакруа. Шабаш ведьм (по Гете «Фауст»). 1836

За Гудкова делегаты съезда отдали 93 голоса, против — пять. Также в политсовет партии вошли бывший руководитель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и Ксения Собчак. По итогам съезда партия также приняла заявление с требованием освобождения Олега Сенцова и других «политзаключенных».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков собрался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.