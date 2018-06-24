Сыктывкар, 24 июня, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Два туриста на мотоциклах из Франкфурта-на-Одере прибыли в Коми, чтобы добраться до Воркуты, сообщает БНК.

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Сообщается, что мотоциклисты добирались до Сыктывкара 10 дней. Свое желание посетить именно Воркуту путешественники объяснили тем, что Воркута — «самый восточный город Европы», и это притягивает многих иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее английский футбольный болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на матчи мундиаля, захотел остаться в городе и найти работу в сфере туризма.