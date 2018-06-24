Новосибирск, 24 июня, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Новосибирск отмечает своё 125-летие. Праздничные мероприятия 24 июня начнутся с самого утра: в 8:30 (время местное) заработает открытая студия программы передач «Мечтать. Стремиться. Достигать» с участием радио и телекомпаний. Всего ко дню рождения города запланировано около 300 событий.

Правительство Новосибирской области День города Новосибирска

Завершится день фейерверком в 22:45.

Накануне, 23 июня, в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета прошло торжественное собрание. На нём горожан поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Новосибирск полон молодой энергии, он стремится к самовыражению, он открыт новаторским идеям и инновациям, инвестициям в научные разработки, в масштабные инфраструктурные, социальные проекты. Город и горожане готовы к переменам, к общей созидательной работе. Мы желаем, чтобы Новосибирск стал центром притяжения, местом, куда едут люди, где хотят жить, работать, воспитывать своих детей — чтобы Новосибирск по-настоящему стал третьей столицей страны», — подчеркнул Травников.

Ранее с юбилеем жителей Новосибирска поздравил и мэр Анатолий Локоть, который отметил, что к 125-летию город подошёл с хорошими итогами.

«Я призываю вас провести этот исторический день с друзьями, земляками, с близкими вам людьми, посетить праздничные площадки, которые будут работать по всему городу, — говорится в поздравлении градоначальника. — История Новосибирска способна вдохновить каждого, я в этом убеждён. 125 лет назад инженеры и рабочие приехали строить мост на берегах Оби. Самые трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, свободолюбивые и сильные духом остались здесь жить. Именно такие жители, которые достигают успехов в любой сфере деятельности, составляют богатство, славу и гордость Новосибирска».

Отметим, специально к юбилею было разработано мобильное приложение «ЭтоНово» с картой праздничных мероприятий. Сами же мероприятия начались ещё 14 июня и завершаться 30 июня.

На празднование юбилея столицы Новосибирской области суммарно выделено 30 млн рублей. Девиз праздника: «Мечтать. Стремиться. Достигать».

Новосибирск образован в 1893 году, но до 1895 года значился как посёлок Александровский, до 1917 года — посёлком Ново-Николаевским, а до 1926 года — как Новониколаевск. Сегодня Новосибирск — административный центр не только Новосибирской области, но и Сибирского федерального округа.