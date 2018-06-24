Химки, Московская область, 24 июня, 2018, 03:55 — ИА Регнум. У форварда сборной Перу Джефферсона Фарфана, потерявшего сознание во время тренировки в Химках, диагностирована черепно-мозговая травма. Об этом говорится в заявлении Федерации футбола Перу.

Елена Рыбакова Джефферсон Фарфан

Перуанский футболист получил травму, когда столкнулся с вратарем на поле. Сразу после инцидента Фарфана доставили в клинику для обследования.

Прогноз медиков благоприятный, однако спортсмен пока останется под наблюдением врачей. Примет ли он участие в заключительной игре мундиаля, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Екатеринбурге сборная Перу проиграла Франции со счетом 1:0. Французы встретятся с датчанами 26 июня в Москве, сборная Перу в тот же день сыграет с командой Австралии на сочинском стадионе «Фишт».

Читайте также: ЧМ-2018: Назван лучший игрок матча Франция — Перу