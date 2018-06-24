Лас-Вегас, США, 24 июня, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет решить проблему торговых споров с Китаем из-за хороших личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил на форуме Республиканской партии в Лас-Вегасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

По мнению Трампа, США потеряли около $500 млрд из-за торговых споров, однако президент рассчитывать решить эту проблему путем переговоров с китайской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что США используют «метод дубинки», который в переговорах с Китаем бесполезен. Такое заявление Гао Фэн сделал в качестве комментария на ввод США новых пошлин в отношении КНР.