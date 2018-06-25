Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 25 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Давид Владимирович (Исаакович) Ландо родился в Одессе 14 августа 1904 года. В 15 лет записался добровольцем в Красную Армию и ушёл на Гражданскую войну.

Слушайте в этом выпуске песню 1004-го стрелкового полка

Николай Григорьевич Иващенко родился 6 августа 1923 года в г. Алма-Ате Казахской ССР. Войну встретил в 17 лет.

Пётр Петрович Костылёв в годы Великой Отечественной войны служил в стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве.

Инженер-майор Алексей Мартынович Кривченко погиб на Украине в 1944 году. Несколько лет после окончания войны его семья искала информацию о нём, позже мать получила письмо от его фронтового друга из Феодосии.

Михаил Гаврилович Хорев участвовал в Московской битве, его батальон поддерживал армию Рокоссовского в Ржевской операции. Был ранен, вернулся на Родину с Победой.

Павел Иванович Стадник — авиационный механик единственного в мире летчика, совершившего четыре воздушных тарана, Бориса Ковзана.

Василий Иванович Зуев — участник Великой Отечественной войны, ветеран пятого Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Колчин Вениамин Григорьевич родился в 1918 году в городе Верхнеуральске Челябинской области. Призван Микояновским районным военным комиссариатом Омской области. При отражении атаки противника пропал без вести 25 февраля 1944 год. Позже выяснилось, что он не погиб, а получил контузию и попал в плен, оказался в лагере для военнопленных.

Иван Гаврилович Комаров родился в год начала Первой мировой войны, а через день после начала Великой Отечественной встал на защиту Родины.

Митрофан Лаврентьевич Елькин в Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 10 января 1942 года.

На этом свете уже нет двух фронтовиков Сергея Владимировича и Любови Евстафьевны Королевских. Сергея Владимировича война застала на морской базе, расположенной на островах Моонзундского архипелага. Любовь Евстафьевна пошла на фронт добровольцем, не доучившись в медицинском училище Новороссийска.

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