Симферополь, 24 июня, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Крымский миндзрав советует туристам не брать с собой на отдых в Крым детей возрастом до одного года. Об этом заявила главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина, сообщает Крыминформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По мнению Прокудиной, в этом году лето обещает быть жарким, и маленьким детям сложно будет это переносить. Также она рассказала об ограничениях по пребыванию детей на море: либо ранним утром, либо вечером, чтобы ребенок не попал в самый разгар жары.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма после первого года взимания курортного сбора планируют получить в бюджет около 40 миллионов рублей.