Лондон, 24 июня, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Житель Великобритании Майкл Херберт, вскинувший руку в нацистском приветствии в одном из баров в Волгограде, не сможет посещать футбольные матчи в течение пяти лет. Такое решение вынес суд британского Лестера, сообщает сетевое издание The Independent.

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О неподобающем поведении британских фанатов стало известно из видеоролика в соцсетях. Совместное расследование инцидента провели британская полиция и Футбольная ассоциация.

В заявлении Футбольной ассоциации говорится, что «позорное поведение» 57-летнего Херберта, а также его 52-летнего и 58-летнего приятелей не соответствует ценностям большинства английских болельщиков, прибывших в Россию на матчи ЧМ.

Два других болельщика также были вызваны в суд. Их дело будет рассмотрено 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Волгограде состоялся матч между сборными Англии и Туниса. Британские фанаты «прославились» тем, что распевали нацистскую песню и вскидывали руки вверх, приветствуя Гитлера.

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