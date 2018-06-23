Купертино, США, 24 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Клавиатуры ноутбуков MacBook и MacBook Pro, выпущенные с 2015 по 2017 год, признаны ненадежными. Компания Apple готова бесплатно заменить их в случае неисправности, сообщает официальный сайт компании.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна MacBook

Перечень конкретных моделей ноутбуков с ненадежными клавиатурами опубликован на сайте. Их владельцы могут бесплатно обратиться в сервисный центр и потребовать замену клавиатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Apple намерена отказаться от всех кнопок и разъемов, в том числе и от гнезда для зарядного устройства. Новые телефоны планируется оснастить беспроводным зарядным устройством.